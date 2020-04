Flüchtlinge aus griechischen Lagern sind in Deutschland angekommen

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: 47 Kinder und Jugendliche aus mehreren griechischen Flüchtlingslagern sind in Deutschland eingetroffen. Das Bundesinnenministerium teilte mit, das Flugzeug sei am Vormittag in Hannover gelandet. Die unbegleiteten Minderjährigen sollen nun zwei Wochen im Landkreis Osnabrück in Quarantäne. Sie seien aber auch bereits vor der Abreise aus Griechenland auf das Corona-Virus getestet worden. Bundesinnenminister Seehofer sagte, die Aufnahme der Kinder und Jugendlichen sei das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen und ein Zeichen europäischer Solidarität. Eigentlich hatten sich zehn EU-Staaten bereit erklärt, insgesamt 1600 minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Bisher hat außer Deutschland aber nur Luxemburg zwölf junge Flüchtlinge aus den überfüllten Lagern in Griechenland geholt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 11:45 Uhr