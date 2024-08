Flüchtiger Straftäter aus Straubing wird in Österreich gefasst

Straubing: Einer der gesuchten Straftäter aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern ist gefasst worden. Das gab die Polizei soeben bekannt. Österreichische Einsatzkräfte nahmen den Mann gestern Abend in der Steiermark fest. Der 28-Jährige war zusammen mit drei weiteren Straftätern am vergangenen Samstag aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing geflohen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 11:00 Uhr