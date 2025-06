Flüchtiger nach Polizeikontrolle tödlich verletzt

Schirnding: Bei einer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien ist ein Mann tödlich verletzt worden. Polizisten wollten den Autofahrer am Freitagnachmittag in Schirnding im Landkreis Wunsiedel überprüfen. Nachdem das Auto gestoppt war, flüchtete der Mann nach Angaben der Polizei zu Fuß und schoss auf die Beamten. Diese erwiderten das Feuer und verletzten den Flüchtigen dabei tödlich. Der Vorfall ereignete sich im Rahmen stichprobenartiger Grenzkontrollen. Warum der Mann kontrolliert werden sollte, ist nicht klar. Die Kripo Hof und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2025 04:00 Uhr