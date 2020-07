Flossenbürg bekommt ein Granitmuseum

Nachrichtenarchiv - 21.07.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Flossenbürg: Die oberpfälzische Gemeinde im Landkreis Neustadt erhält ein neues Museum. Am Abend wurde die Gemeinde als ein "nationales Geotop" in Deutschland ausgezeichnet - und künftig sollen die Besonderheiten des Flossenbürger Granits in einem Gebäude am Schlossberg auch für jedermann erfahrbar werden. 85 Prozent der Mittel für das Museumsgebäude stammen von der EU.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.07.2020 21:45 Uhr