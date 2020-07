Flossenbürg bekommt ein Granitmuseum

Nachrichtenarchiv - 21.07.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Flossenbürg: Die oberpfälzische Gemeinde im Landkreis Neustadt bekommt ein neues Museum. Mithilfe von EU-Mitteln soll das sogenannte Steinhauerhaus Anlaufpunkt für Touristen werden, die sich über die Geologie und Geschichte des Granits in Flossenbürg informieren wollen. Bis in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde in Flossenbürg Granit abgebaut. Das Projekt ist mit 500.000 Euro veranschlagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 21:00 Uhr