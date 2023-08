Tallahassee: Florida wappnet sich für Hurrikan "Idalia". Der Wirbelsturm habe sich inzwischen zu einem "extrem gefährlichen" Hurrikan der zweithöchsten Kategorie verstärkt, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. In mindestens 28 der 67 Landkreise von Florida wurden Evakuierungen angeordnet. Der Leiter des Katastrophenschutzes hatte die Bevölkerung zuvor eindringlich dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Das Sturmzentrum soll in den nächsten Stunden die Küste erreichen und zwar in der sogenannten "Big Bend"-Region, also dort wo das Festland in die Halbinsel übergeht. Die Region ist relativ dünn besiedelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 13:00 Uhr