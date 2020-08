Florida bereitet sich auf Sturm "Isaias" vor

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Saint Petersburg: Erste Ausläufer des Sturms "Isaias" sind auf die Ostküste Floridas getroffen. Nach Angaben des nationalen Hurrikanzentrums in den USA hatte er eine Windgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Strände, Parks und Coronavirus-Testzentren in Florida wurden von den Behörden geschlossen. Gouverneur DeSantis forderte Bewohner auf, sich Lebensmittel- und Medizinvorräte für eine Woche zuzulegen. Gestern hatte "Isaias" auf den Bahamas, der Dominikanischen Republik und in Puerto Rico gewütet. Er war danach von einem Hurrikan auf einen Tropensturm heruntergestuft worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.08.2020 15:00 Uhr