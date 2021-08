Florian Wellbrock holt Bronze über 1500m Freistil

Nachrichtenarchiv - 01.08.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Bei den Olympischen Sommer-Spielen hat der Schwimmer Florian Wellbrock über 1500 Meter Freistil die Bronze-Medaille geholt. Gold ging an Robert Finke aus den USA, Silber an Mykhailo Romanchuk aus der Ukraine. Doppel-Weltmeister Wellbrock lag bis kurz vor Schluss in Führung, musste sich dann aber geschlagen geben. Nächste Woche könnte er im Meer noch Gold über zehn Kilometer holen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.08.2021 05:00 Uhr