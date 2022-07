Florian von Brunn sieht offene Fragen nach Listerien-Fällen in Niederbayern

Dackelparade erinnert an Olympia '72 in München

München: Die bayerische Landeshauptstadt erinnert mit mehreren Aktionen an die Olympischen Spiele im Jahr 1972. Geplant ist am Vormittag eine Parade vom Kunstareal in der Maxvorstadt bis zum See im Olympiapark. Dem Festzug gehören Vereine, Schulklassen, Musiker und als Blickfang die Figur eines bunten Riesendackels an. Er erinnert an Dackel Waldi, der vor 50 Jahren das Maskottchen der Spiele war. Auch rund 150 echte Dackel sollen mitlaufen. Die Parade ist der Beginn eines Olympia-Festivals, das bis zum kommenden Wochenende dauert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2022 07:00 Uhr