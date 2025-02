Florenz geht gegen Schlüsselkästen an Ferienwohnungen vor

Florenz: Die italienische Stadt verbietet Schlüsselkästen an Ferienwohnungen. Damit will der Stadtrat verhindern, dass weitere Wohnungen in Florenz als Ferien-Appartements genutzt werden. Im historischen Zentrum der Stadt ist es für Einheimische fast unmöglich, noch bezahlbare Wohnungen zu finden. In den letzten Jahren hat es sich eingebürgert, Schlüssel für Ferienwohnungen in speziellen Boxen zu hinterlegen. Touristen können diese Box mit einem Zahlencode öffnen, die der Vermieter ihnen schickt, So sind auch kurzfristige Vermietungen ohne persönliche Schlüsselübergabe möglich. Werden Schlüsselkästen weiter verwendet, werden 400 Euro Strafe fällig. Andere italienische Städte wollen dem Beispiel Florenz folgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 04:00 Uhr