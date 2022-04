Flixbus nimmt Verbindungen nach Kiew wieder auf

Die Kiew: Der Busbetreiber Flixbus bietet wieder Reisen nach Kiew an. Die Verbindungen von Warschau und Prag in die ukrainische Hauptstadt werden am Montag wieder aufgenommen. Nach Angaben eines Unternehmens-Sprechers nimmt die Zahl der Menschen, die in die Ukraine einreisen wollen, inzwischen wieder zu. Die Zahl der Ausreisenden sei aber weiterhin doppelt so hoch. Flixbus hatte die Verbindungen nach Kiew zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine unterbrochen. Die Verbindung nach Lwiw im Westen des Landes blieb jedoch weiter in Betrieb.

