Fliegerbomben-Untersuchung in Kümmersbruck

Kümmersbruck: In der Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach bereiten sich etliche Anwohner wegen einer möglichen Weltkriegs-Bombe auf eine Evakuierungsaktion vor. Vergangene Woche war der Verdacht bei Bauarbeiten aufgekommen. Am Vormittag wird die Örtlichkeit von Experten untersucht. Sollte es sich tatsächlich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, müssen alle Nachbarn ab 13 Uhr ihre Häuser verlassen. Die Bombe soll dann umgehend entschärft werden. - Bereits vor zwei Jahren waren in Kümmersbruck zwei Blindgänger gefunden und beseitigt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 10:00 Uhr