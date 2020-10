Fliegerbomben im Hofer Neubaugebiet sind entschärft

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen bei 7 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist trüb und gebietsweise etwas Regen bei 7 bis 11 Grad. In der Nacht bewölkt und vielerorts Regen, Tiefstwerte um 6 Grad. In den kommenden Tagen weiterhin trüb und zeitweise Regen. Am Sonntag trocken mit einigen sonnigen Abschnitten vor allem in Alpennähe. In den Nächten 6 bis 2, tagsüber 7 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2020 12:00 Uhr