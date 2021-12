Fliegerbombe in Würzburg ist entschärft

Tausende Airbus-Beschäftigte streiken wegen Umstrukturierung

Hamburg: Wegen des geplanten Umbaus bei Airbus sind tausende Mitarbeiter des Flugzeugbauers in einen Warnstreik getreten. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich mehr als 14.000 Beschäftigte an sechs deutschen Standorten an dem Ausstand. Auch im Augsburger Werk seien komplette Schichten ausgefallen. Der Protest richtet sich gegen den geplanten Verkauf der Airbus-Tochter Premium Aerotec. Diese stellt auch in Augsburg Einzelteile her, die Produktion zählt der Airbus-Konzern nicht mehr zu seinem Kerngeschäft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2021 18:00 Uhr