Fliegerbombe in Traunstein entschärft

Traunstein: Die in der Chiemsee-Straße entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft worden. Die Straße und die Bahnstrecke Traunstein -Traunreut werden wieder freigegeben. Anwohner dürfen zurück in ihre Häuser. Laut Stadtverwaltung mussten etwa 200 Menschen gegen Mittag ihre Wohnungen verlassen. Es gab eine Notunterkunft in einer Grundschule. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 18:00 Uhr