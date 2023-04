Fliegerbombe in Schweinfurt wird am frühen Abend entschärft

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst dankt Ungarn für Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge

Budapest: Papst Franziskus hat am zweiten Tag seines Ungarn-Besuchs Bedürftige und Flüchtlinge getroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche dankte Ungarn für die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Gleichzeitig forderte er die Menschen auf, jedem in Not zu helfen und erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Während die ungarische Regierung Menschen aus der Ukraine aufnimmt, gilt das nicht für Asylsuchende aus dem Nahen Osten oder Afrika. - Am Nachmittag wird der Papst sich mit etwa 10.000 Jugendlichen in Budapest treffen.

