Fliegerbombe in Schweinfurt ist nach Stunden entschärft

Schweinfurt: Die Weltkriegsbombe am Bahnhof der unterfränkischen Stadt ist am Abend entschärft worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind damit auch die Sicherheitsmaßnahmen beendet. Demnach können die gut 1.000 Anwohner, die schon am Vormittag ihre Wohnungen verlassen hatten, wieder zurück. Auch der Bahnverkehr ist wieder freigegeben. Oberbürgermeister Remelé zeigte sich erleichtert und würdigte die rund 200 Einsatzkräfte, die an der Räumung der Bombe beteiligt waren. Die Entschärfung hatte sich verzögert, weil die Spezialisten den Zünder aufwändiger als geplant freilegen und ihn dann vor Ort sprengen mussten. Das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg wog rund 500 Kilogramm.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2023 22:15 Uhr