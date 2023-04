Fliegerbombe in Schweinfurt ist nach Stunden entschärft

Meldungsarchiv - 29.04.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Schweinfurt: Eine Fliegerbombe hat die Menschen in der unterfränkischen Stadt heute viele Stunden lang in Atem gehalten. Seit etwa 21 Uhr ist die Bombe entschärft. Der Sprengsatz hatte sich im Laufe der Arbeiten als deutlich größer herausgestellt, als zunächst angenommen. Deshalb musste am Nachmittag die Evakuierung vorsorglich ausgeweitet werden. Der Schweinfurter Hauptbahnhof war seit dem frühen Nachmittag gesperrt, etwa 1.000 Anwohner mussten das Gebiet verlassen, 200 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und THW waren und sind im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2023 22:00 Uhr