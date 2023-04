Fliegerbombe in Schweinfurt größer als vermutet

Meldungsarchiv - 29.04.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Schweinfurt: Die in der Nähe des Hauptbahnhofs der unterfränkischen Stadt entdeckte Fliegerbombe ist größer als angenommen. Experten hatten den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am Mittag in Schweinfurt begutachtet. Demnach wiegt die Bombe etwa 500 Kilogramm und ist damit doppelt so schwer wie zunächst vermutet. Entsprechend wurde der Evakuierungsbereich von 300 auf 500 Meter ausgedehnt. Der Schweinfurter Bahnhof wurde evakuiert; der Bahnverkehr wird gesperrt. Im Laufe des Nachmittags soll die Bombe entschärft werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2023 13:45 Uhr