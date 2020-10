Fliegerbombe in Nürnberg wird morgen früh entschärft

Das Wetter in Bayern: in der Nacht oft klar, örtlich Nebel, in Franken etwas Regen, +8 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht vielerorts klar. Später örtlich Nebel und zum Morgen hin im nördlichen Franken etwas Regen. Abkühlung auf +8 bis -3 Grad. Morgen bewölkt und zeitweise Regen. Freundliche Abschnitte am ehesten an den Alpen. 9 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag trüb und nass. Am Freitag ähnlich mit ein bisschen Sonne an den Alpen. Wenig Temperaturänderung. Nachts frostfrei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 17:00 Uhr