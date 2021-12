Fliegerbombe in Nürnberg soll in Kürze entschärft werden

Unionsfraktion klagt gegen Ampel-Haushalt

Berlin: Die Unionsfraktion im Bundestag will gleich gegen eines der ersten Vorhaben der Ampel-Koalition das Verfassungsgericht anrufen. Es geht um die Übertragung von Krediten über 60 Milliarden Euro in einen Nachtragshaushalt. Unions-Fraktionschef Brinkhaus nannte das höchst bedenklich. Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt kündigten eine Normenkontrollklage an. Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP will nicht genutzte Kredite aus dem laufenden Haushalt für ihren Energie- und Klimafonds nutzen. Übermorgen wird der Bundestag darüber beraten. Brinkhaus kündigte an, es werde eine harte Debatte dazu geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2021 16:00 Uhr