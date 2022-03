Nachrichtenarchiv - 31.03.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In direkter Nachbarschaft zu einer Grundschule ist am Nachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die 125 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe war bei Bauarbeiten in der Maiacher Straße entdeckt worden. Mehr als 1.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 31.03.2022 20:00 Uhr