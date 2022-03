Fliegerbombe in Nürnberg ist entschärft

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In der Stadt ist eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadt mit. Im Vorfeld hatten mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungsdiensten die Gebäude in einem Umkreis von 300 Metern rund um den Fundort evakuiert. Der Zugverkehr zum Rangierbahnhof musste für die Dauer der Entschärfung unterbrochen werden, außerdem war der Luftraum in einem Radius von 1.000 Metern um den Fundort gesperrt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.03.2022 12:00 Uhr