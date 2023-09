Fliegerbombe in Mühldorf am Inn wird entschärft

Mühldorf am Inn: In der oberbayerischen Stadt ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das Sprengkommando ist vor Ort und wird die 50-Kilogramm-Bombe noch heute Abend entschärfen, wie die Polizei mitteilte. Eine Evakuierung sei nicht notwendig, da sich im Sicherheitsradius keine Wohnungen und Häuser befinden, hieß es weiter. Allerdings wird der Zugverkehr am Bahnhof von Mühldorf am Inn während der Entschärfung eingestellt. Wann die Züge wieder fahren, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 21:00 Uhr