Fliegerbombe in Mühldorf am Inn erfolgreich entschärft

Mühldorf am Inn: In der oberbayerischen Stadt ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die 50-Kilogramm-Bombe war im Bereich des Bahnhofs entdeckt worden. Da es im näheren Umkreis keine Wohngebäude gibt, war eine Evakuierung nicht nötig. Allerdings war der Zugverkehr am Bahnhof für die Entschärfung eingestellt worden. Er wird in Kürze wieder aufgenommen werden, so die Polizei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2023 23:00 Uhr