Fliegerbombe in Landshut wird entschärft

Landshut: Die Fliegerbombe, die gestern im Bereich des Hauptbahnhofs gefunden wurde, wird heute Vormittag entschärft. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Dazu wird der Bereich in einem 500 Meter Radius um die Fundstelle evakuiert. Die Arbeiten zur Entschärfung der Fliegerbombe sollen am Vormittag um 10 Uhr beginnen, hieß es. Bis dahin müssen die betroffenen Bewohner ihre Wohnungen bzw. Häuser verlassen haben. Wer seine Wohnung bereits verlassen hat oder gegebenenfalls bei Angehörigen unterkommen kann, wird gebeten, eine Benachrichtigung an seiner Tür anzubringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 06:45 Uhr