Ingolstadt: In der Stadt ist am Abend eine Fliegerbombe entschärft worden. Der 75 Kilo schwere Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittag bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Ingolstädter Kommunalbetriebe entdeckt worden. In einem Umkreis von 300 Metern wurden Wohnungen und Büros geräumt.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 09.07.2020 19:00 Uhr