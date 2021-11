Fliegerbombe in Fürth soll heute entschärft werden

Bayerische Staatsregierung will wieder Maskenpflicht in den Schulen

München: Die bayerischen Schüler müssen sich darauf einstellen, dass sie im Unterricht wieder Maske tragen müssen. Die Staatsregierung will auf die gestiegene Corona-Inzidenz reagieren und stärkere Schutzmaßnahmen beschließen. Ministerpräsident Söder hatte schon vor der heutigen Sondersitzung des Kabinetts angekündigt, dass er die Maskenpflicht in den Schulen als ein wesentliches Element beim Infektionsschutz betrachtet. Der Lehrer- und Lehrerinnenverband unterstützt den Schritt, Kritik kommt von den Freien Wählern. Diese teilten mit, noch sei die Schwelle für weitere Schutzmaßnahmen nicht erreicht. Dagegen will die CSU auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens die Anti-Corona-Regeln verschärfen. So sollen die Bürger in sogenannten Hotspots nur noch dann öffentliche Veranstaltungen besuchen dürfen, wenn sie geimpft oder nachweislich genesen sind. Wegen teils hoher Inzidenzzahlen hatten das bereits mehrere Kommunen in Südostbayern und Niederbayern beschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2021 06:00 Uhr