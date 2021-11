Fliegerbombe in Fürth ist entschärft

Nachrichtenarchiv - 03.11.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Spezialisten ist es am Abend gelungen, die Fliegerbombe im Fürther Stadtteil Hardhöhe zu entschärfen. Die Aktion hatte sich schwierig gestaltet, weil der Zünder nicht entfernt werden konnte. Die Bombe wurde daraufhin in einem gegrabenen Loch kontrolliert gesprengt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Rund 1600 Menschen mussten allerdings ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war gestern bei Bauarbeiten entdeckt worden. Auch in zwei weiteren bayerischen Städten wurden heute Blindgänger gefunden - in Ansbach und in Mühldorf am Inn. Beide Bomben sollen morgen entschärft werden. Der Bahnverkehr in Mühldorf soll dafür um 11.45 Uhr eingestellt werden. In Ansbach werden voraussichtlich zwischen 8 und 12 Uhr keine Züge halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2021 20:00 Uhr