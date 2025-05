Fliegerbombe in Bad Reichenhall soll entschärft werden

In Bad Reichenhall wird am Nachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Mehrere Gebäude müssen evakuiert werden. Betroffen ist auch die JVA Bad Reichenhall. Die Insassen werden vorübergehend in den Gefängnissen in Traunstein und Bernau untergebracht.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.05.2025 13:00 Uhr