Fliegerbombe in Bad Reichenhall ist entschärft

In Bad Reichenhall in Oberbayern haben Kampfmittelexperten eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. Sämtliche Sperrungen wurden am späten Nachmittag aufgehoben - auch der Bahnverkehr rollt wieder. Bis zu 350 Menschen waren von der Evakuierung betroffen. Da der Blindgänger direkt vor einer Justizvollzugsanstalt lag, mussten die Gefangenen für die Entschärfung per Bus in andere Gefängnisse gebracht werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.05.2025 21:00 Uhr