Fliegerbombe in Augsburg erfolgreich entschärft

Augsburg: In Augsburg hat der Kampfmittelräumdienst die Fliegerbombe auf einer Baustelle in der Tiroler Straße erfolgreich entschärft. In Wohngebiet wurden heute Nachmittag mehrere Gebäude in einem Radius von 350 Metern evakuiert - zudem musste der Verkehr um die Sperrzone herumgeleitet worden. Rund 1.500 Anwohner waren betroffen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.01.2025 20:00 Uhr