Fliegerbombe in Augsburg entschärft

Augsburg: Der Kampfmittelräumdienst hat die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer Baustelle in der Stadt am Abend erfolgreich entschärft. Das bestätigte die Polizei und teilte außerdem mit, dass die Bombe mit zwei Zündern 120 Kilogramm Sprenstoff enthielt. Die rund 1.500 Anwohner, die wegen der Entschärfung ihre Häuser verlassen mussten, konnten noch am Abend zurück nach Hause.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 06:00 Uhr