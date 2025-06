Fliegerbombe am Hofer Bahnhof ist entschärft

Hof: Sprengstoffexperten haben am Bahnhof der oberfränkischen Stadt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Bombe war am Vormittag bei Bauarbeiten im Gleisbereich entdeckt worden. Die Polizei sperrte einen Radius von 300 Metern um den Fundort. Etwa 1.000 Bewohner mussten sich in Sicherheit bringen.

