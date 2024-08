Fliegendes Personal stimmt für Streik bei Lufthansa-Tochter Discover

Frankfurt am Main: Bei Discover Airline - dem Lufthansa-Ferienflieger - rückt ein Streik näher: Mitten in der Ferienzeit haben die Gewerkschaftsmitglieder bei Flugbegleitern und Piloten mit der erforderlichen Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Damit sind den Angaben zufolge jederzeit unbefristetete Streiks ab sofort möglich. Ein Termin steht noch nicht fest. Denkbar seien auch Solidaritätsstreiks bei der Lufthansa selbst. Hintergrund ist ein Machtkampf der Gewerkschaften: UFO und Cockpit wollen sich dem Tarifvertrag, den Verdi ausgehandelt hat, nicht anschließen. Sie werfen dem Mutterkonzern Lufthansa vor, die Fachgewerkschaften zu schwächen, um Personalkosten zu senken. Discover Airlines fliegt von München und Frankfurt aus Ferienziele in Europa und Übersee an.

