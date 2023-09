Flick nominiert Müller nach

Thomas Müller kehrt zurück in die Fußballnationalmannschaft. Bundestrainer Flick hat den Bayern-Star kurz vor seinem 34. Geburtstag nachnominiert. Neun Monate nach seinem bisher letzten Länderspiel wird Müller am Samstag in Wolfsburg gegen Japan sein Comeback feiern. Hintergrund ist der drohende Ausfall von Niclas Füllkrug. Müller soll auch am Dienstag gegen Vize-Weltmeister Frankreich mit dabei sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2023 01:00 Uhr