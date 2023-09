Flick nominiert Müller für Länderspiele nach

Wolfsburg: Bayern-Profi Thomas Müller kehrt nach neun Monaten in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Flick nominierte den Weltmeister von 2014 für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich in dieser und in der kommenden Woche nach. Ursprünglich war Müller nicht im Kader, aber da Stürmer Niclas Füllkrug angeschlagen ist, hatte Flick Müller kontaktiert - und dieser reagierte darauf mit den Worten: "Ich bin zu allen Schandtaten bereit."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 12:00 Uhr