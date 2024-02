Fleischmann: Ganzheitliche Bildung darf nicht vernachlässigt werden

München: Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband begrüßt den Kabinettsbeschluss für mehr Deutsch- und Mathematikstunden in der Grundschule. Verbandspräsidentin Fleischmann hat dem BR gesagt, sie halte eine Fokussierung auf die Basiskompetenzen Lesen, Rechnen und Schreiben für richtig. Andere Fächer wie Kunst, Musik und Werken dürften allerdings nicht gestrichen werden. Längerfristig müsse man für eine ganzheitliche Bildung in Bayern kämpfen. Dass die Staatsregierung die Religionsstunden nicht kürzen will, unterstützt Fleischmann. Hier könnte man aber auch Wertebildung und Demokratiebildung vermitteln.

