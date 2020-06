Fleischkonzern Tönnies stoppt Schlachtbetrieb

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Wegen des Corona-Ausbruchs hat der Fleischbetrieb Tönnies seine Produktion in Rheda-Wiedenbrück vorübergehend gestoppt. Wie Landrat und Unternehmen am Nachmittag mitteilten, werde seit dem Mittag nicht mehr geschlachtet, ab sofort würden weitere Bereiche nach und nach heruntergefahren. Wie lange sie geschlossen bleiben, wollen die Behörden nach Lage entscheiden. Die Schließung sei sehr schmerzlich, sagte ein Sprecher von Tönnies. Die Familie entschuldigte sich bei der Bevölkerung im Kreis Gütersloh.Seit Anfang der Woche wurden bei der Firma 400 Mitarbeitende in Schlachthof und Zerlegebetrieb positiv auf das Virus getestet. Deshalb hat der Kreis Gütersloh gerade wieder eröffnete Schulen und Kitas umgehend wieder geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 17:00 Uhr