Fleischkonsum zieht wieder an - Vegan-Trend gestoppt

Wiesbaden: In Deutschland wird wieder mehr Fleisch gegessen. Das Statistische Bundesamt legte Zahlen von Schlachbetrieben vor: Diese erzeugten im vergangenen Jahr rund 6,9 Millionen Tonnen Fleisch; das waren 97.000 Tonnen mehr als im Jahr davor. Gleichzeitig geht der Trend weg von vegetarischer und veganer Ernährung, auch bei den Jüngeren. - so das Fazit. Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass Fleischindustrie und Landwirtschaft mehr in Klima- und Tierschutz investieren.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.02.2025 13:00 Uhr