Fleisch und tierische Produkte sollen teurer werden

Tatverdächtiger von Frankfurter Hauptbahnhof ist wohl schuldunfähig

Frankfurt am Main: Der Mann, der am Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und ihren Sohn vor einen einfahrenden Zug gestoßen hat, ist nach Einschätzung eines Sachverständigen schuldunfähig. Zum Tatzeitpunkt habe eine paranoide Schizophrenie in akuter Form vorgelegen, so der Psychiater während der Verhandlung vor dem Frankfurter Landgericht. Die Mutter hatte sich vergangenen Sommer noch in letzter Minute auf den Bahnsteig retten können, ihr achtjähriger Sohn dagegen wurde von dem ICE überrollt und starb. Der Psychiater empfiehlt, den Tatverdächtigen in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung unterzubringen, da eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass er weitere Straftaten begehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 18:00 Uhr