Flashmob-Konzert in Bad Kissingen für Tarifvertrag

Zehntausende Belgier demonstrieren für mehr Klimaschutz

Brüssel: In der belgischen Hauptstadt haben zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Laut Polizei beteiligten sich mindestens 25.000 Demonstranten an dem Protestmarsch - die Organisatoren sprachen von 70.000 Teilnehmern. Mehrere Gruppen in Belgien hatten zu der Demonstration aufgerufen - sie wollten ein Zeichen setzen vor dem Welt-Klima-Gipfel, der in drei Wochen in Glasgow in Schottland beginnt. Dabei wollen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt über weitere Verpflichtungen beraten, um die Erderwärmung zu begrenzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.10.2021 21:30 Uhr