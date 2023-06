Flaschenpfand muss laut EuGH in Werbeprospekten nicht ausgewiesen werden

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: am Abend sonnig, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend verbreitet sonnig, von Westen her Wolken. In Franken und Schwaben kann es regnen. In der Nacht lokal kräftige Gewitter. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Morgen überwiegend bewölkt mit schauerartigem Regen und vereinzelt kräftigen Gewittern. Am Wochenende wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 17:00 Uhr