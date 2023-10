Flaschenpfand muss in Werbung extra angegeben werden

Karlsruhe: Pfand für Flaschen muss in der Werbung extra angegeben werden - also getrennt vom Preis des Produktes. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden: Der Verband Sozialer Wettbewerb und eine Kieler Warenhauskette hatten jahrelang darüber gestritten. Vorausgegangen war ein Urteil des Europäischen Gerichtshof: Auch der EuGH hatte die separate Ausweisung von Pfandgeld für zulässig erklärt und dem Kieler Lebensmittelhändler Recht gegeben. Der Verband hatte das kritisiert und sah darin einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. STOPP Der Handelsverband Deutschland begrüßte die BGH-Entscheidung. Der Verbraucherschutz und der Verkauf von nachhaltigen Waren werde damit gestärkt, heißt es. Zudem könnten Kunden so einfacher erkennen, wie viel ein Produkt tatsächlich kostet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 13:00 Uhr