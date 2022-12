Flächendeckende Stromausfälle nach erneuten russischen Raketenangriffen

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Eine erneute Serie russischer Raketenangriffe hat die Ukraine heimgesucht. Nach Angaben der Kiewer Militärführung konnte die Luftwaffe zwar mehr als 60 der über 70 Geschosse abfangen. Dennoch richteten die anderen Raketen große Schäden an, wie es weiter hieß. So hat Russland unter anderem drei ukrainische Kraftwerke beschossen. Deshalb sind laut Behörden 40 Prozent der Region Kiew ohne Strom. In anderen Städten wie Mykolajiw und Sumy sieht es ähnlich aus. In der südukrainischen Millionenstadt Odessa fielen nicht nur der Strom, sondern auch die Wasserversorgung und die Fernwärme aus. Beim Beschuss eines Dorfes wurden nach Angaben des zuständigen Gouverneurs mindestens zwei Menschen getötet. Im ganzen Land war Luftalarm zu hören. Nach militärischen Rückschlägen attackiert Moskau immer wieder mit Raketen die ukrainische Stromversorgung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 18:00 Uhr