FK Hochwasserlage Unterfranken am Donnerstag + news5 Mittelstreu

Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sinkende Pegel Die kritische Hochwasserlage an der Streu in Unterfranken entspannt sich allmählich. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Unsleben wurde die Höchstmarke heute Morgen erreicht. Die Pegelmessstation vermeldete drei Meter dreißig – also die höchste Meldestufe 4. Seit einigen Stunden fällt die Streu zentimeterweise. Das Hochwasser geht langsam zurück. Die Ortschaft selbst blieb durch Dämme vom Hochwasser verschont.