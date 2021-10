Fitch bestätigt hervorragende Kreditwürdigkeit Deutschlands

Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: In manchen Niederungen länger trüb durch Nebel und Hochnebel. Sonst recht freundlich, am Nachmittag im Westen Frankens etwas Regen möglich. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen nach Frühnebel vielerorts freundlich. An Allerheiligen trüb und regnerisch. Am Dienstag Sonne und Wolken, mit Regen besonders in Unterfranken. Tageshöchstwerte 9 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2021 11:00 Uhr