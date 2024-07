Fiskus nimmt deutlich mehr Erbschafts- und Schenkungssteuern ein

Wiesbaden: Der Fiskus hat letztes Jahr wieder deutlich mehr an Erbschafts- und Schenkungssteuern eingenommen. Laut Statistischem Bundesamt lag das Plus gegenüber 2022 bei fast 20 Prozent. Damit hat der Staat einen Höchstwert von 121,5 Milliarden Euro erzielt. Am stärksten stiegen die Erbschafts- und Schenkungssteuern aus Betriebsvermögen - und zwar um gut 81 Prozent auf fast 30 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 12:00 Uhr