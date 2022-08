Fischsterben in der Oder offenbar durch Chemie-Abfälle ausgelöst

Nachrichtenarchiv - 13.08.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Das Fischsterben in der Oder ist der polnischen Regierung zufolge durch die Einleitung von Chemie-Abfällen ausgelöst worden. Und das, so Regierungschef Morawiecki, in voller Kenntnis der Risiken und Folgen. Alle zuständigen Behörden seien in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Es handle sich nicht um ein gewöhnliches Verbrechen, da der Schaden auf Jahre bleiben könne. Man werde nicht ruhen, ehe die Schuldigen hart bestraft wurden, so Morawiecki weiter. In Deutschland kritisierten Bund und Länder, Polen habe die übliche Meldekette für solche Ereignisse nicht eingehalten. Unterdessen dauern die Untersuchungen zu dem Vorfall an - bisherige Laboranalysen brachten noch keine genauen Ergebnisse über die Belastung des Wassers. Umweltpolitiker und Naturschützer bewerten den Vorfall, bei dem unter anderem tausende Fische verendeten, als Umweltkatastrophe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2022 11:00 Uhr