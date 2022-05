Fischer klagen über Rückgang am Bodensee

Nachrichtenarchiv - 22.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Friedrichshafen: Die Berufsfischer am Bodensee fangen immer weniger Fische. Das hat eine Sprecherin des zuständigen Verbandes in Friedrichshafen mitgeteilt. Demnach gingen im vergangenen Jahr nicht einmal halb so viele Fische ins Netz wie im Schnitt der zehn Jahre zuvor. Besonders rückläufig ist die Fangquote bei den Blaufelchen, die seien oft zu mager. Die Gründe sind vielfältig, zum einen gibt es immer weniger Nahrung, zum anderen immer mehr Konkurrenz. Außerdem nehmen Fressfeinde zu, etwa die Kormorane.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2022 10:00 Uhr